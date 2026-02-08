俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は8日、第51回衆院選の開票速報のため放送休止となった。大河ドラマの2月休止は1990年「翔ぶが如く」以来36年ぶりで、極めて異例。第6話「兄弟の絆」は15日に放送される。＜※以下、ネタバレ有＞織田信長（小栗旬）の暗殺を企てたという疑いが大沢次郎左衛門（松尾諭）にかかった。小一郎（仲野太賀）の機転により、その場の手打ちは免れるが