All Aboutニュース編集部は2025年11月10〜11日、全国10〜60代の男女300人を対象に「邦楽ロックバンドに関するアンケート」を実施しました。本記事では「好きな1980年代デビューのバンド」ランキングを発表します。【10位までの全ランキング結果】第2位：BOØWY／56票2位は、「BOØWY」でした！氷室京介さん、布袋寅泰さん、松井恒松さん、高橋まことさんの4人による伝説的なロックバンド。1981年に結成し、アルバム『MORAL