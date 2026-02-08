誰にでも多かれ少なかれ好きで集めているモノがあるのではないでしょうか。その中でも、これを貯めている人はお金が貯まらない、貯まりにくいというモノがあります。では、そのモノとはどのようなモノなのでしょうか？◆【マンガ】元銀行員は見た！1000万円貯金がある人の共通点収納グッズが多い家が片づいていないとお金が貯まらないからと、モノを処分するのではなく、収納するという方法で片づけるという人も少なくありません。