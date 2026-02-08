言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、日本の美しい伝統や、日々の生活習慣にまつわる言葉などをピックアップしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。ため□□□□ばなせ□□つ□□にえヒント：お花を美しく飾る「日本の伝統文化」を何と呼ぶ？答えを見る↓↓↓↓↓正解：いけ正解は「いけ