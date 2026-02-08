All About ニュース編集部では、2025年10月27〜28日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、子育てがしやすい市に関するアンケートを実施しました。その中から、宮城県で「子育てがしやすいと思う市」の結果をご紹介します。【5位までの全ランキング結果を見る】2位：富谷市／27票富谷市は、宮城県の県庁所在地である仙台市に隣接し、ベッドタウンとして発展してきた都市です。新しい住宅地が多く、若い世代の転入が増加傾向に