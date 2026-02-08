岐阜5区で自民党の古屋圭司選対委員長(73)が、13回目の当選確実となりました。総裁選では推薦人代表を務めた、自他ともに認める高市総理の側近。選対委員長として地元入りの機会は限られましたが、高市人気を追い風に中道・維新・国民の候補を振り切りました。