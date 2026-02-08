第51回衆院選（定数465）の投票が2月8日20時に締め切られ、自民党が単独で過半数（233）を大幅に上回り、300議席に達する可能性があるとNHKが報じた。連立与党のパートナーである日本維新の会と合わせると、衆院全体の3分の2(310議席)を確保するとみられる。一方で、野党第一党の議席数を持っていた中道改革連合は、選挙前の172議席から半減する見込みだ。｢高市人気｣に沸き、自民大勝に終わった今回の衆院選。今後の日