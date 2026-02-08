2月8日に投開票が行われた衆議院議員選挙静岡7区で、自民党前職で経済財政担当大臣の城内実氏（60）が8回目の当選を確実にしました。 城内氏は、2003年の衆院選で静岡7区から出馬し初当選。2005年の「郵政選挙」では郵政民営化に反対し、“刺客”の片山さつき氏に敗れたものの、2009年の衆院選で返り咲き、以降、連続当選を果たしました。 外務副大臣や環境副大臣を経て、2024年の石破内閣で経済安全保障担当大臣として初入閣。