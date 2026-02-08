２月８日（日）に行われた衆議院議員選挙。兵庫８区で、自民党の青山繁晴氏（７３）の当選が確実となりました。当選確実の報を受けて、青山氏が支持者らに対し、喜びを語りました。（兵庫８区・自民・青山繁晴氏）皆々様、魂からありがとうございます。声が枯れていまして、お聞き苦しくて申し訳ございません。選挙のフィナーレの最後の演説の冒頭で、「尼崎万歳、日本万歳」と。僕自身も予期せざる叫びが、この口から出ました。そ