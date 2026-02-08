2月8日投開票の衆議院議員選挙で、兵庫9区（明石市・淡路市・南あわじ市・洲本市）から立候補した自民党前職・西村康稔氏（63）の当選が確実となった。自民党前職・西村康稔氏（兵庫9区）〈2026年1月27日 兵庫県明石市〉西村氏は、新型コロナウイルス担当相や経済担当相を歴任。自民党旧安倍派（すでに解散した清和政策研究会）の「五人衆」の1人で事務総長を務めたが、約100万円の還流金を受領したとして、2023年12月に経産相