宮城４区では、自民党前議員の森下千里氏（４４）が小選挙区での当選を確実にし、中道改革連合共同幹事長、安住淳氏（６４）を破る大金星となった。森下氏は石巻市内の事務所で「まだまだ至らぬ所もあるが、地域のために働いて、日本列島を強く豊かにしていく」と決意を語り、喜びをかみしめた。元タレントの森下氏は、２０２１年に衆院選に初めて出馬した。東日本大震災のボランティアで石巻を訪れたのが縁で旧宮城５区から立