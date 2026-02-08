自民党の鈴木幹事長は８日夜のテレビ東京の番組で、自民党が大勝するとの情勢が伝えられていることについて「高市首相が進めようとする『責任ある積極財政』や防衛力・外交力の強化への期待で支持をいただいたのではないか」と述べた。「安定した政治基盤の上で公約に掲げた２年間に限っての飲食料品への消費税減税はしっかりと議論を進めていきたい」とも語った。