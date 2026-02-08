衆院選兵庫９区は、自民党の西村康稔氏が当選を確実にした。西村氏は当選９回目。これまで経済産業相などを務めた。２０２４年の前回選では、自民党派閥を巡る政治資金収支報告書の不記載問題で１年間の「党員資格停止」処分を受けていたが、無所属で立候補し当選した。