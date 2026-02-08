TOKYOMXの「衆院選特番選挙Junction」が8日に生放送され、東京都練馬区にある「スーパーアキダイ関町本店」からの中継が話題を集めている。日本一テレビに出ているスーパーとして認知されている「アキダイ」の店内で、元NHKアナウンサーでジャーナリストの堀潤氏はスーツの上にアウターを着込み、立ったままトークを展開するスタイル。スウェットにエプロン姿の秋葉弘道社長にはイスが用意された。カレーの材料から見