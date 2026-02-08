宮城4区で当選を決め、喜ぶ自民党の森下千里氏（中央）＝8日夜、宮城県石巻市政界の大物が硬い表情で謝罪の言葉を繰り返し、何度も頭を下げた。宮城4区で中道改革連合の安住淳共同幹事長（64）が自民党の前職森下千里氏（44）に敗北確実となった。「SNSの発信で後れを取った」。1996年から連続10回勝利していたが、初めて選挙区で涙をのんだ。支持者ら約50人が集まった石巻市のホテルでは午後8時過ぎ、森下氏に当確が出ると重