フジテレビ系「LIVE選挙サンデー」（後7・58）が8日、投開票され、大雪の影響で出口調査を行えない選挙区があることを説明した。番組では、大雪に見舞われた現在の鳥取市内の様子を中継で伝えた。宮司愛海アナウンサーは「他の報道機関と合同で出口調査を行っていますが、大雪のため出口調査が行えていない地域が一部あります」と説明した。その上で「各候補者の数字（開票率）が0％と表示されますが、事前の情勢取材などに