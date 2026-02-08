8日投開票の衆院選で神奈川11区では自民党の小泉進次郎氏（44）が当選しました。【映像】当選で喜びをあらわにする小泉進次郎氏午後8時に当選が報じられると、小泉氏は亡くなった秘書の遺影を手に「7回目の当選を皆さんとともに勝ち取ることができた。本音では、”皆さんからこの勝利を与えていただいた”。そんな気持ちでいっぱいです」「みんなが一丸となって大過なく無事に走り切れた」 と感謝の弁を述べた。今回の衆院選