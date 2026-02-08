大越健介キャスターが8日、MCを務めるテレビ朝日「選挙STATION衆議院選挙2026」に出演。自民党が単独過半数を確保する議席予測を伝え「正直、驚いた」と語った。投票が締め切られた午後8時に、出口調査に基づく各党の予測獲得議席を伝えた。自民党は公示前から115議席プラスの313議席と予測。中道改革連合は公示前から123議席マイナスの44とした。大越キャスターは「正直あの…」と一瞬言葉を失い、「自民党圧勝という数字に驚きま