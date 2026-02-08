衆院選は８日、投開票され、東京３区（品川区、島しょ部）は、高市早苗内閣で環境相を務める現職閣僚の石原宏高氏が、中道改革連合の阿部祐美子氏らを破って当選確実となった。石原慎太郎元東京都知事の三男の宏高氏が、長男の石原伸晃元自民党幹事長に続いて政界入りを初めて目指したのは２００３年。その時は当時民主党だった松原仁氏に敗れ、比例復活もできずに落選したが、０５年に”小泉旋風”に乗って選挙区で初当選した