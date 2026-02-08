第５１回衆議院議員選挙が８日に投開票され、午後８時の投票終了に合わせてテレビ各局で開票特番がスタートした。立憲民主党と公明党が合流して結成された中道改革連合の出口調査の結果が発表された。中道の獲得議席をピンポイントで最も少なく予測したのは、テレビ朝日の４４議席。現有１６７議席の約４分の１と激減する見通しを立てた。ＴＢＳとテレビ東京は５０、日本テレビは５４議席と軒並み厳しい数字が並んだ。予想に