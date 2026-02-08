衆院選は８日、投開票され、７人が立候補する激戦となった東京２区（中央区、台東区）に「チームみらい」公認で立候補した新人の脚本家・土橋章宏氏は、当選確実となった自民党の辻清人氏に敗れた。土橋氏は大学卒業後、メーカー勤務を経てウェブ制作会社を設立。２０１１年に「超高速！参勤交代」の脚本が「新人脚本家の登竜門」とされる城戸賞を受賞した。同作は１４年に佐々木蔵之介主演で映画化され、土橋氏は日本アカデミ