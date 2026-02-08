自民党の鈴木幹事長は勝因について、「高市総理に対する国民の期待、責任ある積極財政や防衛力外交力の強化などの政策に対する期待から支持を頂いたのではないか」と分析しました。また、消費減税をめぐっては「安定した政治基盤の上で、2年間に限っての飲食料品に対する消費税減税についてしっかりと議論を進めていきたい」と述べました。