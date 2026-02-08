国民民主党の玉木代表は、当選確実を受け、地元事務所とリモートでつなぎ、万歳三唱しました。玉木代表は、「感謝してもしきれない気持ちでいっぱいだ」「国会でもより大きな責任を果たしていかなければならない、 身の引き締まる思いだ」と述べました。そのうえで、「全国の仲輭の結果を見届けたうえで、今後の党の方針をしっかり定めていきたい」と述べました。