ミラノ・コルティナオリンピックは７日、スキージャンプ女子個人ノーマルヒル（ＨＳ１０７メートル、Ｋ点９８メートル）が行われ、丸山希（北野建設）が９７メートルと１００メートルを飛び、合計２６１・８点で銅メダルを獲得した。今大会、日本勢のメダル第１号。２０１８年平昌（ピョンチャン）大会３位の高梨沙羅（クラレ）は合計２３８・９点で１３位、勢藤優花（オカモトグループ）は１４位、伊藤有希（土屋ホーム）は１７