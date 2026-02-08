中道改革連合の中野共同幹事長は８日夜、文化放送のラジオ番組で、厳しい選挙結果を受け、「謙虚にしっかり重く受け止めていかないといけない」と語った。「非常に接戦の選挙区もあるわけで、一人でも多くの仲間が当選することを祈って、しっかり開票を見守りたい」とも述べた。