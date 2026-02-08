中日の涌井秀章投手が８日、自身のＸを更新。第２クール最終日となった練習後、村松開人内野手、上林誠知外野手と、新人の牧野憲伸投手の歓迎会を開催したことを報告した。涌井は「こんばんは。第２クール最終日は牧野選手を囲う会が開催されています。北海道出身って事でジンギスカンを食べに来ました」とし、写真の中央で左手にビールジョッキを抱えた牧野がカメラ目線で映り込んだ。右にはメニュー表とトングを持って肉を焼