開票速報を見てガッツポーズするチームみらいの安野党首（右）＝8日午後8時1分、東京都港区チームみらいは昨年の参院選で国政政党入りを果たしたのに続き、初挑戦の衆院選で6議席を確保した。「未来に向けた成長投資」を掲げ5議席以上を目標に、子どもの数に応じて所得税率を引き下げる「子育て減税」などで現役世代に浸透を図った。安野貴博党首は8日夜のNHK番組で「短期間ではあったが、支えてもらった全国のサポーターのおか