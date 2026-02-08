自民党の開票センターで笑顔の古屋選対委員長（右）＝8日午後8時22分、東京・永田町の党本部自民党は、勝敗ラインと位置付けた日本維新の会と合わせて「与党で過半数（233議席）」をクリアした上で、大敗した前回2024年衆院選から一転、単独での過半数も確実にした。与党で国会運営の主導権を握れる261の絶対安定多数も確保。高市早苗首相（総裁）の高い人気を背景に、支持拡大を図る手法が功を奏した。首相は選挙戦で持論の「