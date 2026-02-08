衆院選和歌山２区は、無所属の世耕弘成氏が当選を確実にした。世耕氏は当選２回目。これまで参院議員や経済産業相などを務めたが、自民党派閥の政治資金問題を受けて２０２４年に同党を離党。参院からくら替えし、無所属で立候補した前回選では二階俊博元幹事長の三男との保守分裂の争いを制し、初当選した。同党は今回、公認候補の擁立を見送った。