ＡＫＢ４８の２１期研究生・高橋舞桜（１５）、田中沙友利（１７）、牧戸愛茉（１８）、森川優（１７）、渡邉葵心（１８）が８日、東京・秋葉原のＡＫＢ４８劇場での「手をつなぎながら」公演に出演し、劇場公演デビューを飾った。５人は取材に応じ、劇場公演デビューまでの道のりや、未来への思いを語った。初々しさを漂わせながらも練習の成果を発揮した。ユニット曲も含めて１３曲以上を披露。高橋は「たくさん練習をしてき