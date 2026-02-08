2026年2月8日投開票の衆議院議員選挙で、愛知5区は自民党の新人で歯科医師の岡本康宏さん(43)が当選確実となりました。父は元名古屋市議で、急な選挙にも地元自民関係者らが手厚くサポート。元自民の神田さんも無所属で立候補した保守分裂の混戦を抜け出しました。