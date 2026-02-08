Snow Manの向井康二が自身のInstagramで、スノーボードの滑走ムービーを公開した。 【動画】Snow Man向井康二がキッカーでジャンプ！華麗なスノーボードムービー ■Snow Man向井康二が颯爽とゲレンデを滑走 向井は「東京雪降ってるみたいだからスノボ第三弾！」として、自身が滑走するスノーボードムービーを投稿。 動画では、向井が黄色いニ