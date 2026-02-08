【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTに密着した大ヒットドキュメンタリー映画シリーズ『BE:FIRST THE MOVIE』第3弾である映画『BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-』。2026年2月8日に東京の新宿バルト9で開催された本作の公開記念舞台挨拶にメンバー全員登壇した。 ■「音楽にも愛されるようなチームでありたいなっていうふうに思いました」（LEO） これまでの作品以上にBE:FIRSTの“素顔