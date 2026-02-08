アイドルグループ「７限目のフルール」の２年生メンバー・宮下裕萌は、元々アイドルに憧れていたわけではなかった。芸能界への漠然とした夢を抱いていた少女が、なぜステージに立ち、困難を乗り越え、今「生まれ変わってもまたやりたい」と語るのか。東京・越中島のスポーツニッポン新聞社でのインタビューで、その心の奥底を明かした。（「推し面」取材班） 「小さい頃からモデルとか、芸能に携わる仕事に就きたいなと」。高