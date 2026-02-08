8人組グローバルボーイズグループ・ONE OR EIGHTが8日、東京・渋谷駅近くで、ミニアルバム『GATHER』リリースを記念した渋谷ジャックイベントを開催。氷点下近い気温の中、熱のこもったパフォーマンスで渋谷の街を熱狂させた。【写真】熱すぎる…！4トントラック上でパフォーマンスするONE OR EIGHT1月29日に自身初となるミニアルバム『GATHER』をリリースしたが、リード曲の「TOKYO DRIFT」がTikTok総再生回数が約3000万回さ