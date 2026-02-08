2026年2月8日投開票の衆議院議員選挙で、岐阜1区は、自民党の前職・野田聖子さん(65)が、12回目の当選確実となりました。共産党候補との一騎打ちだった前回と違い、今回は中道や参政の新人との戦いとなりましたが、またしても知名度で圧倒しました。