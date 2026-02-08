2026年2月8日投開票の衆議院議員選挙で、愛知4区は自民党の前職・工藤彰三さん(61)の当選が確実となりました。前回は病をごまかしながらの苦しい選挙戦、回復を果たした元気な姿で地元の有権者に支持を訴え、公明党の推薦なしでの自力の選挙を制しました。