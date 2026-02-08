ノンフィクションライターの石戸諭氏が８日、ニコニコ生放送の「衆院選２０２６開票特番ＬＩＶＥ」に出演。大勝が伝えられる自民党の勝因を語った。８時から開票速報が始まると、各メディアは一斉に自民党の大勝を速報。石戸氏は「安倍さんのときと高市さんでは（選挙の）勝ちパターンが違う。高市さんはいろんな立憲、国民、参政、維新の支持層を剥がしてこの票をとってきている」と分析。「ケチのつけようのない勝利」だとし