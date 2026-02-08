佐藤翼（３７＝埼玉）が８日、ボートレース多摩川で行われたＧ?「第７１回関東地区選手権」３日目７Ｒで３コースまくりで快勝。史上１２５７人目となる通算１０００勝を達成した。通算３８６９走目で節目の勝利を挙げた佐藤は「師匠（滝沢芳行）をはじめ、埼玉の先輩、後輩、今まで走ってきた選手に感謝したいし、これからも切磋琢磨していきたい。家族の支えもあって達成できた。（次の目標は）ＳＧを獲ること」と話した。