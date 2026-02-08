２・５次元アイドルグループ「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」が８日、東京ドームでアーティストが総出演する「ＳＴＰＲＦａｍｉｌｙＦｅｓｔｉｖａｌ（すとふぇす）！！２０２６」の最終日公演を行った。すとふぇすは「ＳＴＰＲ」最大の祭典で、昨年４月以来２回目の開催。「すとぷり」の他に、「騎士Ｘ−ＫｎｉｇｈｔＸ−」、「ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ」、「めておら−Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ−」、「すにすて―