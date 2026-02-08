ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪の開会式で日本選手団が開催国イタリアの小旗を持って行進したことが大きな話題になっていたが、その“伏線”に気付いた日本人の指摘が上がり、「これ、当時気づいた時マジで鳥肌立ったわ…」などさらなる感動を呼んでいる。6日（日本時間7日）、ミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場を中心に行われた開会式。日本の選手団は日の丸だけでなくイタリア国旗の小旗を持っている選手