衆院選は８日、投開票された。大阪５区（大阪市此花区・西淀川区・淀川区・東淀川区）は、日本維新の会の梅村聡氏が当選確実となり、自民党の元職・杉田水脈（みお）氏が敗れた。２０１２年の衆院選で兵庫６区から日本維新の会公認で立候補し、比例復活で初当選した杉田氏は、１４年の落選後に自民党入り。１７年は比例中国ブロックで単独候補となり、名簿順位が上位だったことから、国政に返り咲いた。その後の１８年に、月