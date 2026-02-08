ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が7日（日本時間8日）に行われ、男子ショートプログラム（SP）で鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が108.67点をマーク。日本は2位で8日（同9日）の最終日に挑むことになり、メダルへの期待が高まっている。一方でSNS上のファンは観客席の“異変”に心を痛めている。氷上で選手が熱く、美しい演技で魅了する一方で、開幕時から客席の入りは寂しい