オリックス・バファローズ球団公式ダンス＆ヴォーカルユニット「BsGravity」が、4月1日（水）にニューアルバム『Evolution』をリリースする。BsGravityは、オリックス・バファローズとエイベックスのコラボレーションにより2014年に球界初のダンス＆ヴォーカルユニットとして結成された「BsGirls」9名と、2024年より新たに生まれた「BsGuys」3名からなる計12名のプロ野球界初男女混成ユニット。ヴォーカル4名・パフォーマー8名にて