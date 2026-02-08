2026年2月8日投開票の衆議院議員選挙で、愛知9区では自民党の前職で高市内閣で厚労副大臣を務める長坂康正さん(68)が当選を確実としています。長坂さんと6回目の対決となった中道・前職の岡本さん、維新の新人で25歳の元アイドル・浦上さんらは及びませんでした。