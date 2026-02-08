自民党の小林政調会長は、今回の結果について、「強烈な風を感じたわけではない」と述べました。また、憲法改正の発議に必要な3分の2の議席を超える予測となっていることについては、「取ろうが取れまいが、憲法改正にかける思いは変わらない」「4項目を掲げているが、野党と取り組む姿勢は堅持していく」と述べました。