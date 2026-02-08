ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート団体は７日、男子ショートプログラム（ＳＰ）とアイスダンスのフリーが行われ、日本が米国と５点差の２位につけた。男子ＳＰは、鍵山優真（オリエンタルバイオ）が、１０８・６７点で世界王者のイリア・マリニン（米）を抑えて１位となり、順位点１０点を獲得した。日本は上位５チームによるフリーに進み、アイスダンスの吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が５位だっ