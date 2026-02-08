衆院選投開票日の８日、投票が締め切られた午後８時からテレビ全局が開票特番を放送した。各局、れいわ新選組に厳しい予測が出た。あくまで出口調査などに基づく予測としたうえで、ＮＨＫは「０〜２」、ＴＢＳ「０」、日本テレビ「０〜２」、テレビ朝日「３」、フジテレビ「０〜３」と伝えた。選挙前議席は「８」。ネットも騒然となり「れいわ０議席の可能性あるの？」「れいわ新選組がゼロってマジかよ」「壊滅」「流石