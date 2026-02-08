衆議院選挙は8日、投票が終わり、開票が始まった。自民党が単独で300議席に迫る見通しだ。与党（自民・日本維新の会）では「3分の２」を獲得する情勢となっている。 自民党は公示前勢力の198議席を大幅に超えて、定数465議席の過半数（233議席）を単独で確保し、300議席に迫る勢いだ。与党の枠組みでは法案や予算案を審議する上で安定的な国会運営が可能になる「安定多数」（244議席）、「絶対安定多数」（261議席）を超え、参議