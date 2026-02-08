タレントの中島史恵（５７）が８日、都内で写真集「＃５７〜感じる史恵♡〜」（双葉社）の発売記念イベントを行った。昨年９月から千葉県鴨川のディスコでＤＪとして活動しており、写真集も同県で撮影。これまで東京と千葉の２拠点生活だったが、東京の家を引き払い、今月４日から千葉に移住したという。かつてシェイプＵＰガールズとして活動するなど３０年以上にわたって東京を主戦場としてきたが「年齢的にも終活